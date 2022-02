Sjoerd den Daas: "Dit seit wat oer de spanning yn Sina"

Dat wit de Fries omdat er soks wol faker meimakket. "We ha hast alle dagen wol sokke dinkjes, allinnich gewoanwei net yn in liveútstjoering. Dit seit wol wat oer de spanning dy't hjir no is en de wize hoe't sjoernalisten hjir harren wurk dogge. Dit is tink ik in symboal fan hoe't it mei de parsefrijheid giet."

Gjin útlis krigen

Den Daas wit noch hieltyd net wêrom't er freed yn syn wurk ûnderbrutsen waard. "We wienen der betiid op de dei nei ta gien. Op in stuit sei de plysje dat we der noch tsien minuten bliuwe koenen, dus doe ha we 200 à 300 meter fierderop opboud. Doe soenen we live en út it neat kaam in ûnbekende man nei ús ta dy't ús fuortluts."

De Fries frege wat der oan de hân wie, mar dêr krige er gjin antwurd op. "It wie in rare ûnderfining. Hy sei net wêrom't er dit die. It wie in befeiligingsfrijwilliger. Dy hat fierder gjin autoriteit. Hy koe net sizze wat we net goed dienen, dus ik ha noch hieltyd gjin idee."