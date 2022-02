Rêst werom by Cambuur nei hektyske transferperioade: "Venijn zat in de staart"

De ynteresse yn spilers foar Cambuur is net frjemd, om't de klup it mei it achtste plak yn de earedivyzje boppe ferwachting goed docht. Kommende simmer wurdt der in úttocht ferwachte, want spilers as Hoedemakers en Alex Bangura sille nei alle gedachten dan wol fuort gean.

Dêr riedt Booy him ek op ta. "Het zal een warme zomer worden. Warmer dan het nu is", laket de Ljouwerter, wylst er nei de rein sjocht dy't yn it Cambuurstadion falt.