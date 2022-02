"Te jong om te overlijden aan kanker": Maaike (33) hellet jild op mei kuieraksje

De Boer begûn freedtemoarn yn Amsterdam by it Antoni van Leeuwenhoeksikehûs en rûn dêrwei nei it Prinses Máxima Centrum yn Utrecht. Fyftich kilometer troch waar en wyn. "Hagel, wind, regen. Als je zo lang in de regen loopt, dan verkleum je tot op het bot."

Mar it wie it hielendal wurdich. "Hoe mooi is het dan om bij de finish aan te komen. Daar stond Allexa en de hele familie stond ons op te wachten. Dat was een heel mooi moment."

Te jong om te stjerren

De Boer (33) hat sels melanoomkanker en kin net mear better wurde. Har nichtsje Allexa het neuroblastoomkanker. Foar Allexa is de takomst ûnwis, sy hat in oerlibbingskâns fan 20 oant 40 persint.

Mei syn twaen binne se in aksje begûn mei de namme Te Jong Tegen Kanker. "Wij vinden ons te jong om te overlijden aan kanker", fertelde De Boer dêr earder oer. Earst soe Allexa in stikje meirinne, mar dat plan koe net trochgean, omdat se yn it sikehûs leit.