Fynst tolve deade katten falt swier: "Dit is heel ingrijpend"

"We kregen een melding dat er drie overleden katten lagen", seit Muriel Meij, bedriuwslieder by De Wissel yn Ljouwert. "Bij ons gingen meteen de alarmbellen rinkelen, want drie katten op één plek is wel erg verdacht. We hebben contact opgenomen met de politie."

Doe't de plysje wer fuort wie, seagen meiwurkers dat der noch stikken plestik út de grûn stutsen. "Daar groeide ook geen gras. Op alle plekken zonder gras zijn ze toen gaan graven, daar hebben ze de ene kat na de andere gevonden", seit Meij.