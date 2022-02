Nije Hearrenfean-trainer Ole Tobiasen: "Dit is een droom"

Metamorfoaze

Der is de lêste wiken behoarlik wat feroare by Hearrenfean. De seleksje hat in wiere metamorfoaze ûndergien. It duo Veerman en Veerman is fuort en ek Rodney Kongolo hat de klup ferlitten. Dêrfoar werom kaam binne Thom Haye, Sydney van Hooijdonk en Amin Sarr. Sy soenen tsjin Fortuna harren debút meitsje kinne, mar Tobiasen hâldt in slach om 'e earm.

Tobiasen: "Amin heeft net vijf weken winterstop in Zweden gehad en zit nu in zijn tweede week van de voorbereiding. Dus daar moeten we voorzichtig mee zijn. Thom is topfit, hij kan gewoon starten tegen Fortuna."