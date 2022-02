Antoinette de Jong earste Fries yn aksje op Spelen, dêrnei shorttrackers

Schulting, Knegt en De Laat

Om 12.00 oere begjint it shorttracktoernoai fan de Spelen. En ek dêr is Fryslân goed fertsjintwurdige. As earste op it programma steane de heats fan de 500 meter foar froulju, mei Suzanne Schulting. Om 12.38 oere binne dan de heats fan de 1.000 meter by de manlju, mei Sjinkie Knegt en Itzhak de Laat.