Ofslútdyk dit wykein twa nachten hielendal ticht

It ferkear wurdt omlaat oer de Houtribdijk (de N307) en de Flevopolder.

Oanlieding foar de sluting is it wurk dat Rykswettersteat docht oan de brêgen fan it Stevinkompleks. Yn de takomst wurde de brêgen hielendal ferfongen, mar yn it foar moat der noch ûndersyk dien wurde. Dat is nedich om fêst te stellen oft de fundearring noch sterk genôch is.

De ôfsluting is beide nachten tusken 22.00 en 8.00 oere. It skipferkear kin der noch wol del, mar moat rekken hâlde mei fertraging.