Fleantúch op It Hearrenfean restaurearre foar Nationaal Militair Museum

It fleantúch kaam as in soarte fan blokkedoaze binnen, fertelt de Haan. Der ûntbrekke in soad ûnderdielen. Sa sit der gjin motor yn en de cockpit is, op wat kabels nei, hielendal leech. It tastel sil de loft dan ek net mear yn.

F-100 yn Denemarken

Der wurdt besocht sa folle mooglik ûntbrekkende dielen nei te meitsjen, seit de Haan. "Ik haw ferline wike yn in museum yn Denemarken west. Dêr stiet in komplete F-100. Dy haw ik yn detail fotografearre en opmetten en oan de hân dêrfan meitsje wy it fleantúch wer kompleet."

Begjin maaie giet it tastel nei it Nationaal Militair Museum yn Soesterberg.