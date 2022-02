Petysje bernehertsjirugy sletten mei mear as 262.000 hantekeningen

Yn desimber waard bekend dat de ôfdieling bernehertsjirurgy yn Grins fuortgean soe. Der kaam in soad ferset tsjin it foarnimmen, op 22 desimber waard in petysje opset. De petysje wie nei twa dagen al mear as 68.000 kear ûndertekene.

Grins, Amsterdam en Leiden ticht

Doetiidsk demisjonêr soarchminister De Jonge liet witte dat it plan wie om de bernehertsintra yn Grins, Amsterdam en Leiden te sluten. It sluten fan it sintrum yn Grins soe der ta liede dat âlden en bern folle fierder reizgje moatte, lei Machtelt Couperus yn desimber út. Sy is ferpleechkundige yn it UMCG en ien fan de inisjatyfnimmers fan de petysje.

"Wy ha in hiel grut gebiet yn Noard-Nederlân dat by ús komt yn it UMCG, dy âlden en berntsjes sille allegearre nei Rotterdam of Utrecht moatte. Foar alle kontrôles, ôfspraken, en alle operaasjes", fertelde Couperus.

Mieningen ferdield

Yn Den Haag binne de mieningen oer it plan ferdield. Guon opposysjepartijen binne tsjin it sluten fan it bernehertsintrum yn Grins, neffens PvdA'er Attje Kuiken soene ek koälysjepartijen CDA en D66 kritysk wêze.

Op 17 febrewaris debattearret de Twadde Keamer oer it sluten fan de ôfdieling bernehertsjirurgy yn it Universitêr Medysk Sintrum Grins.