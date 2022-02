Gps-proef yn it Noarden moat yn- en útchecken makliker meitsje

Neffens Smit wurdt der oan alle privacyregels foldien. "En it bliuwt boppedat in kar: it is net sa dat de oare wize fan beteljen ferdwynt. As je it stasjonsgebiet út rinne, wurdt it gps-systeem ek binnen in minút útskeakele."

Proef útwreide

De proef set oer tsien dagen útein. Smit: "It is ûnderdiel fan in lanlik programma oer oare foarmen fan beteljen yn it iepenbier ferfier. It is in proef, mar wol sûnder eindatum. Dus de test wurdt grutter en oer hieltyd mear reizgers útset. Minsken kinne har noch oanmelde om mei te dwaan oan de proef."