Trije sterkhâlders werom yn basis SC Cambuur

It wie oan it begjin fan de wike ûnrêstich oangeande twa spilers fan Cambuur, dy't in transfer meitsje koene. Hoedemakers koe nei it Deenske FC Midtjylland en Kallon nei it Turkse Konyaspor. De transfers giene lykwols net troch en beiden meitsje it seizoen ôf yn Ljouwert.

Neffens Bosschaart is de rêst no werom. "Die jongens zijn volledig met Cambuur bezig. Wij zijn heel blij dat we deze jongens binnenboord hebben gehouden", seit de assistint-trainer, dy't ek op it fjild Hoedemakers werom hat fan in ankelblessuere.

Opnij it ankel

"Ik ben blij dat ik weer terug ben", seit de middenfjilder, dy't de lêste twa kompetysjewedstriden misse moast. Hy rekke op 'e nij blessearre oan it ankel. Yn desimber lei Hoedemakers der ek al efkes út mei in blessuere oan datselde ankel.