Fryske NOS-korrespondint yn Sina live út byld helle troch bewaker

Yn in foarútsjoch op de Spelen skeakele Hilversum mei Den Daas, dy't op strjitte stie yn Peking. Hy soe fertelle hoe't de iepeningsseremoanje fan de Spelen derút sjen soe. Noch foar't er syn earste wurden útsprutsen hie, kaam in bewaker yn byld dy't de Fries fuortluts.

Den Daas bliuwt yn de kamera sjen en besiket de bewaker yn it Sineesk út te lizzen dat er live op telefyzje is, mar dy hat dêr gjin boadskip oan. "We worden hier weggetrokken, je merkt het al", seit Den Daas tsjin presintatrise Saïda Maggé. "We zijn net ook al bij een ander gebied weggezet. Ik vrees dat we later bij je moeten terugkomen."