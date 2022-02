Twadde fertochte yn saak Lisette Elzinga ek frijlitten nei foararrest

Dat hat it Iepenbier Ministearje bekend makke. De man wurdt nei ferhoar frijlitten, der is net genôch reden om de man langer yn foararrest te hâlden. It ûndersyk giet fierder en de man bliuwt fertochte. De plysje jout oan foarearst net mear oanhâldingen te ferwachtsjen.

De oanhâlden man wurdt, lykas de earder oanhâlden fertochte, fertocht fan dea troch skuld. De man sil heard wurde oer it sededelikt, om te efterheljen wat syn rol west hat by wat late ta it ferstjerren fan it slachtoffer.