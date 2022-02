Feanster bedriuw lobbyde jierren foar Spelen: "Wy ha it betrouwen fan Sina"

It Feanster bedriuw leveret de boarding foar it reedriden, dat binne de kessens oan de sydkant dy't riders opfange kinne as sy falle.

Direkteur Robert Rotteveel wie al yn 2014 mei de Olympyske Winterspelen fan dit jier dwaande. "Nei de Spelen fan Sotsji yn Ruslân begûn de lobby al, dêr't wy deselde boarding ek levere hawwe."

Sineeske delegaasje op besite

Der waard doe al kontakt socht. "Wy waarden benei kaam troch in Sineeske partij, dêr't wy mei oplutsen hawwe yn Europa om produkten sjen te litten. Wy hawwe ferskate kearen yn Sina west. Uteinlik krige it olympysk komitee safolle betrouwen dat sy wolris by ús sjen woene."

In delegaasje is doe op besite kaam yn Fryslân. "Wy hawwe se ûntfongen op It Hearrenfean, op ús bedriuw, by de gemeente, yn Thialf. Dat hat makke dat sy de boarding by ús wei hawwe woene."