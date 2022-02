Nijkommers en âlde rotten: kandidatelisten foar de ferkiezingen fêststeld

Boargemaster Jan Rijpstra fan Smellingerlân lei út hoe't dat yn syn wurk gie. "Wy sieten mei fertsjintwurdigers fan de partijen yn de riedseal, dêr ha ik it protokol foarlêzen, hoe'n soad partijen oft har oanmeld hawwe."

Yn syn gemeente docht njonken de besteande partijen ek in nije partij mei. "Der binne alve partijen dy't meidogge, tsien dy't ek no yn de ried fertsjintwurdige binne, en ien nijen, Jezus Libbet, mei ien kandidaat."

Op de sitting kinne partijen ek noch beswieren yntsjinje. "Der wiene gjin beswieren, dus alle alve partijen dy't harren oanmeld hawwe, dogge mei." Nei de gemeenteriedsferkiezengen wurdt nochris kontrolearre oft in kandidaat wol yn it plak wennet wêr't der foar keazen is, en oft er de leeftiid hat om yn de rie plak te nimmen, leit Rijpstra út.

Kiesdrompel

"Op in gegeven stuit moatst in ferdieling meitsje, wy hawwe 31 riedssitten. Der wurdt sjoen hoe'n soad minsken stimd hawwe, dat diele troch 31, dan hast de kiesdrompel", seit Rijpstra.

Hy hopet dat eltsenien te stimmen sil. "It is it wichtichste systeem, omdatst direkt ynfloed hawwe kinst op wat der yn dyn gemeente bart. Ik rop minsken altyd op: brûk dyn stim."

Meardere dagen

De ferkiezingen waarden ferline jier útsmard oer meardere dagen. "Dit jier ek, de haadstimming is op 16 maart", fertelt Rijpstra. "Der foar hast de mooglikheid om by fjouwer stimburo's dyn stim út te bringen, om it wat te sprieden. Dan is it de bedoeling om 16 maart jûns mei in foarriedige útslach te kommen."