GGD oer oprinnend tal besmettingen: "Se geane noch wol wat mear omheech"

"Se geane noch wol wat mear omheech", seit De Graaf. De grutste stiging yn it tal besmettingen wie ôfrûne wike te sjen yn de leeftiidsgroep 40 oant 50 jier. "It wie earst fan tolve oant achttjin jier hieltyd heech. Watst no sjochst, is dat it tanimt yn de leeftiid 40 oant 50. Wierskynlik binne dat de âlden fan bern dy't earder posityf wienen."

'Stoarmrin'

GGD Fryslân skriuwt fan in 'stoarmrin' op de faksinaasjelokaasje yn Ljouwert, no't bekend wurden is dat de QR-koade mar beheind jildich is nei de lêste prik. It faksinaasjebewiis is oant 270 dagen nei de lêste prik jildich en it werstelbewiis oant 180 dagen nei de positive test. Foar de boosterprik is noch net in termyn fêststeld.