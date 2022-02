Eigener opfiske klûs bekend: massaal omtinken foar magneetfisker Sietse

De klûs waard trije jier lyn stellen en siet fol mei sieraden, bankpaskes en weardepapieren. Woansdei wie yn it programma HEA! te sjen hoe't magneetfisker Sietse it swiere gefal efter de stedswyk Bilgaard út it wetter opfiske. Keestra hat de klûs oerdroegen oan de plysje. De eigener melde him fia Facebook.

Nei in drege jeugd is it magneetfiskjen foar Sietse in útlaatklep dêr't er in soad oan hat. Hy hat in licht ferstânlike beheining en hat te lijen fan autisme, PTSS en dysleksy.

Tûzenen folgers en in nije bakfyts

De Facebook-side fan de 17-jierrige magneetfisker hat sûnt de útstjoering fan HEA! al 2.500 folgers krigen. De side streamt oer fan de reaksjes út binnen en bûtenlân. "Ik vind je geweldig en je hebt me geraakt", skriuwt in man. "Je bent een voorbeeld voor iedereen" en "Moaie hobby Sietse, gean sa troch" skriuwe oaren.

In crowdfundingsaksje om in nije elektryske bakfyts en klean foar Sietse te bekostigjen stiet op goed 2.700 euro, rom oer it streefbedrach fan 2.000 euro.