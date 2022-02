Omrop Olympic: sa folgesto de Olympyske Spelen by Omrop Fryslân

Omrop Fryslân-analisten Letitia de Jong en Daan Breeuwsma

Op radio wurdt de hiele dei ferslach dien fan de Olympyske Spelen: by it reedriden troch Andor Faber en by it shorttracken troch Roelof de Vries.

Sy dogge dat net allinne, want alle dagen sit der in ko-kommentator by. It analisteteam bestiet út (âld-)reedriders Letitia de Jong, Jesper Hospes en Arjan Stroetinga, en shorttrackers Daan Breeuwsma en Jasper Brunsmann.

Alles is te folgjen yn de besteande radioprogrammearring, want as it nedich is, brekke de kommentatoaren gewoan yn.