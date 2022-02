De Noardsee krijt in ferlern oesterrif werom, yn in wynpark by Skiermûntseach

It is in inisjatyf fan De Rijke Noordzee (in projekt fan Stichting De Noordzee en Natuur & Milieu) en Gemini Windpark. It bedriuw efter it wynpark wol in bydrage leverje oan it bioferskaat yn de Noardsee. Der binne goed 1.500 oesters en 18 ton skulpen dellein oer fiif bunder. Takom simmer komme der noch 3.000 oesters, hûnderttûzenen lytse oesters en 48 ton skulpmateriaal by,

Wynpark geskikt

In wynpark liket in geskikte lokaasje om oesters werom te bringen, om't dêr net fiske wurdt en de boaiem net skansearre rekket. Ek is der genôch hurd materiaal dêr't oesters har oan hechtsje kinne. By Gemini lykje de weagen ek geunstich.