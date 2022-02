De toan fan Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: "Aaifine"

"Dat kin dan yndied net ien wêze dy't oan dry january docht", lake de ferkeaper. Mei in fleurich gefoel oer dy aktuele konkelerij gie ik, bút ûnder de earm, op nei de supermerk. Hie ik dochs mar moai fêst in kado foar in jierdei oer 14 dagen yn it foar kocht, yn stee fan gau in fleske wyn op 'e dei fan it feest.

Yn 'e supermerk dwaalden myn gedachten ôf nei de fraach wat der takom wike ek alwer allegearre op it wurk stie te barren. Oft wy noch wol fretten foar de kat hawwe en o ja, dat ik eins aanst echt ús mem wer efkes belje moat. Mar midden yn myn tinzen, en middenyn it gongpaad, stie ik stil. Ut it neat stie ik each yn each mei in grut goudkleurich peaske-aai.

Hoe langer ik ferheard nei it aai stoarre, hoe mear aaien ik seach. Gouden, rôze, blauwe. Dêrtusken kamen ek mear en mear hazzen op, grut of lyts, mei strik of sûnder. Wie it dan al hast Peaske? Dan moat ik ek mar gau neitinke oer wat we de peaskedagen thús en mei de famylje dogge. Mar goed dat ik aanst mem belje soe. Ik soe trouwens foar de Peaske noch trije artikels ynleverje, hoe sil ik dat dan dwaan? Aanst fuortendaalks mar oan 'e slach.

De earste reaksje, dy't nei it efkes ta stilstân komme omslacht yn it fuortendaalks nimmen fan aksje, ebbet fuort. Ik besef dat dit bespotlik is. Tsien minuten lyn yn de boekwinkel wie it noch dry january, Peaske is yn april. Ik sykje it op myn telefoan. Hjoed, freed 4 febrewaris, duorret it teld noch 72 dagen foardat de peaske-aaien op tafel komme. Noch 72 dagen lang sitte we yn dy liminale sône tusken feestdagen, dêr't it libben gewoan normaal yn is. Wat ik yn dy 72 dagen noch allegear dwaan kin!

Hoe't dat by jo giet wit ik net, mar ik bin blykber gefoelich foar seizoenen. Seizoenen en de wikseling dêrtusken fyn ik moai, ik hâld fan de tradysjes dy't dermei mank gean. En ik hâld fan seizoensprodukten. Mar as de tradysje of it produkt dêr't ik mei konfrontearre wurd net past yn it seizoen, as ik út it neat in aai fyn dat ik noch hielendal net sykje, dan bin ik efkes fan de lêch. It docht my tinken oan 'e earme fûgels dy't op in waarme jannewarisdei har maitiidsliet sjonge, net wittende dat der noch in winterske febrewaris komt.

Wy wurde op 'e ferkearde foet set troch fan de iene heechtiidsdei mei byhearrende swietens nei de oare te rinnen, as hinget it libben oan inoar fan ferplichte feestdagen mei likegoed ferplichte lekkernijen. It ferkundiget it boadskip dat dit de needsaaklike ûnderdielen fan it libben binne, dat dit it libben is. Dat wringt, seker no.

Te pas en te ûnpas wurde wy wiisd op it belang fan it libben yn it no, op de keunst gelokkich te wêzen mei wat men hat en op de krêft fan mindfullness. Mindfullness, it folsleine bewust wêzen fan it no en de ûnderfining fan it momint, sûnder ôflieding. Wat wy preekje stiet dus heaks op wat we keapje moatte. En wat we keapje, want as net ien yn jannewaris al peaskeguod keapje soe, soe it ek net yn de winkel stean.

Libje yn it no is net myn sterkste kant, myn wurk freget fan my dat ik dwaande bin mei plannen foar de takomst en mei de bestudearring fan it ferline. Mar fan dizze ûnderfining, it finen fan it aai dat ik noch net socht, wie ik my mei al myn oandacht bewust. Dit momint hoech ik noch net oan Peaske te tinken. Mem belje ik moarn wol."