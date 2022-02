Wettersportferbûn docht oprop oan polityk om farrûten better te ûnderhalden

Dochs binne in soad wetters net goed te befarber. Broers nimt bygelyks de Weidumer- en de Jorwerter Feart. "Dat binne net de earsten. Op it Polderhoofdkanaal en by De Lende hawwe ek problemen west."

Underhâld fan rûten

It draait benammen om ûnderhâld, fertelt Broers. "It is wol maklik om op papier in sloeperûte te kreëarjen, mar dêr heart ek ûnderhâld by. De farwegen moatte befarber bliuwe. Dêrom freegje wy op dizze wize omtinken foar dit probleem. De polityk moat him realisearje dat je der allinne mei de oanlis net binne."