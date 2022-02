Booster foar jongeren net nedich | Tal fleantúchpassazjiers nimt wer ta

Ut in gedrachsûndersyk fan it RIVM en GGD GHOR nei de neilibbing fan de coronamaatregels docht bliken dat minsken harren minder soargen meitsje oer it coronafirus. Dat hat foar in grut part te krijen mei it mylde sykteferrin fan de omikronfariant fan it firus. Boppedat is der minder draachflak foar de maatregels tsjin it firus.

Yn de ôfrûne perioade namen minsken faker in (sels)test om te sjen oft se besmet wienen mei it coronafirus. Minsken mei in positive testútslach bliuwe minder faak thús as earst it gefal wie.

It betrouwen yn de corona-oanpak is likernôch lyk bleaun. Sawat de helte fan de ûnderfrege minsken fynt dat der op dit stuit te folle maatregels binne.