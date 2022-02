Booster foar jongeren net nedich | Lanlik 72.162 nije coronagefallen

Minister fan Folkssûnens Ernst Kuipers sil takom wike in plan presintearje oer de corona-oanpak dy't hy foar de winter en it foarjier foar eagen hat. Letter komt hy ek mei in fisy op de lange termyn. Neffens him moat de mienskip him tariede op in situaasje wêrby't it firus op 'e nij opdûkt en bestriden wurde moat.

Kuipers' útgongspunt is om de soarch sa folle as mooglik iepen te hâlden en 'hurde maatregels', lykas lockdowns sa folle as mooglik foar te kommen.