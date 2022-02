Advys oer boosterprik foar jongerein | Tal fleantúchpassazjiers nimt wer ta

It RIVM hat de ôfrûne sân dagen 14.458 positive coronatests registrearre by Friezen. Dat is opnij in flinke taname ferlike mei in wike earder (9.473). Ek it tal sikehûsopnames gong dizze wike rap omheech.

Yn de ôfrûne wike binne twa Friezen ferstoarn oan it coronafirus. Dat giet om ynwenners fan Waadhoeke en De Fryske Marren.

Der binne yn de ôfrûne wike 37 Friezen mei it coronafirus yn it sikehûs opnaam. Dat binne der sawat in kear safolle as in wike earder, doe gong it om achttjin opnamen.