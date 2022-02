Soad skippen by Tall Ships Races Harns, mar it tal trainees kin noch better

Lieuwe Krol fan de organisaasje hat wol in idee wêr't it oan leit. "Wy binne sels wat letter mei de kampanje begûn, mei troch de ûnwissens fanwege corona. En wy fernimme ek dat it by âlden noch wol in kwestje is oft sy har bern yn coronatiid meistjoere wolle op in skip fanút bygelyks Denemarken, mei in ynternasjonale bemaninnig."

Foarsichtich

En der is noch in tredde reden: "De syltocht is yn de lêste wike fan it skoaljier, foar de fakânsje. Dus der binne miskien ek wol wat jongelju dy't tinke dat sy noch net mei kinne fanwegen skoalle."