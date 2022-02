Fryske plysjes oplaat mei tasers: "We hebben ze al twee keer aangewend"

It wapen dat minsken mei stroomstjitten útskeakelje kin, moat it gebrûk fan in pistoal beheine en it jout krekt wat mear kontrôle as pepperspray, sa is de gedachte.

Al in pear kear effektyf ynset

De earste befiningen mei de taser binne posityf, seit ienheidslieder Joop de Schepper. "Het is op een aantal plekken langdurig getest. Wij hebben ze nu een korte periode, daarin hebben we het wapen twee keer aangewend: in twee vrij identieke situaties met personen die zichzelf wat wilden aandoen. Met het gebruik van de taser is dat voorkomen."

De plysje jout in warskôging foar it brûken fan in taser, neffens de plysje hat dat ek al faak it effekt dat minsken har oerjaan.

It apparaat hat effekt tusken de 0 en 7,6 meter. It sjit twa pylkjes, dy't op in sintimeter as 30 fan inoar op it liif fan in persoan sketten wurde kinne as in warskôging net helpt. It wurket op de hûd en troch klean hinne mei in stroomstjit fan maksimaal 50.000 folt (en 1.3 mili-ampêre).

'Hannelingsûnbekwaam'

Dêrtroch ferlamje de spieren en kin in persoan foar koarte tiid net mear hannelje. 'Hannelingsûnbekwaam meitsje,' neamt ynstrukteur Jos Arends dat.

"Het liefst willen we het trefvlak: buik, bovenbeen, dan wel achter op de rug op de grote spiergroepen", leit hy út. "Zodat de aansturing van het centrale zenuwstelsel op de spiergroepen helemaal wordt uitgeschakeld."