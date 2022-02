Wyksifers: tal besmettingen en sikehûsopnames flink omheech

Wat it werklike tal positive tests is, is net dúdlik: it RIVM hat al mear as twa wiken in efterstân by it registrearjen fan de besmettingen.

De efterstân yn it registrearjen fan de positive tests is lanlik sa'n 113.000. It systeem rint fertraging op troch it hege tal meldingen dat by de ferskate GGD'en binnenkomt. It slagget se dêrom net om alles op tiid troch te jaan oan it RIVM.