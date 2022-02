Hieltyd minder jild yn de beurs: "Als ik de kassabon krijg, schrik ik"

Ankie Horjus is ekspert yn besparjen en helpt minsken mei harren finânsjen. Neffens Horjus binne it net allinne de minsken mei lege ynkommens dy't der lest fan ha. "Minsken dy't in goed ynkommen ha en dy't altyd wol rûnkomme koene, mar sa no en dan yn it read stean, fernimme dit it aldermeaste." Sy sjocht it allinne noch mar minder wurden. "Dit is foarearst noch net foarby, bin ik bang."

It omheech gean fan de prizen hat op elkenien effekt. Hieltyd mear minsken sykje nei manieren om jild te besparjen. "Ik sykje wol bewust de supermerken op dy't it goedkeapst binne", seit in man op strjitte. En in oar: "Ik tink der wol in bytsje om. Ik gean oars wolris mei de auto, mar no op de fyts. Benzine is ek ferskriklik djoer."