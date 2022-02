Boalserter learlingen rjochtsje eigen politike partij op

Berend sit yn havo-4 en hy is ien fan de learlingen. "Ik haw net it measte mei de polityk, mar der binne wol dingen dy't better kinne. Wy besykje dat hjir ris even op te pakken. Wy moatte earst ris fan elkoar sjen wêr't we steane: is ien links of just rjochts?" Tjitte is it mei him iens: "Ik ha net safolle mei polityk, mar dit is better as normaal."

De lokale polityk fynt it in goede saak hoe't Salverda it oppakt. "Ik siet der eartiids krekt sa by as de learlingen", seit wethâlder Bauke Dam, dy't delkomt foar in gastles. "Ik fûn it ek saai. No sjoch ik der op in oare wize nei. Mar dêrom is it wol wichtich dat wy der as polityk op út gean."

Eagen geane iepen

Hy besiket te fertellen wêr't se yn de gemeentepolityk krekt mei dwaande binne. "Dan geane de eagen wol iepen. Want dat binne saken ticht by hûs. Nim bygelyks it ûnderhâld fan sportlokaasjes, of it ynrjochtsjen fan fytspaden nei skoallen ta."

It projekt fan Salverda wurket, mar se hopet ek op stipe. "Ik doch myn bêst yn de lessen en mei projekten, mar ik tink noch wol dat der ynvestearre wurde mei sa't learlingen mear kennis oer de gemeentepolityk krije."