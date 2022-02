Finkjestress yn Ljouwert: drokte op priklokaasje yn WTC

In frou hat ek krekt har prik binnen. "Sûnder dat finkje kinne je net sa'n soad mear. It wie foar my in goede stôk efter de doar. Ik bin net tsjin de prik, mar it wie gemaksucht dat ik 'm noch net hie. Ik ha der keurich trije kertier foar yn de rige stien. Mar it libben kin no wer fierder."

Finkje net foar elkenien it wichtichst

Mar net foar elkenien is it finkje de reden. Der wienen ek minsken dy't earder net de booster helje koenen, omdat se doe corona hienen. "Dan moatte je even wachtsje", seit in man. "Foar my is dat griene finkje net de reden om no de booster te heljen. Ik wurkje yn de sûnenssoarch, dat is de wichtichste reden."

En foar wa't net mei it finkje yn de efterholle yn it WTC wie, kaam de drokte as in ferrassing. "Ik wil gewoon m'n booster hebben, dat vind ik belangrijk. Maar we hadden niet verwacht dat het niet zo druk zou zijn rond etenstijd!"