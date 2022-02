Vidar-haadfertochte Justin S. tsjin offisier fan justysje: "Je moet je doodschamen!"

"U hebt van een burger een drugshandelaar gemaakt, chapeau!" Haadfertochte Justin S. is bytiden in spraakwetterfal yn de rjochtbank. Hy fielt him yn de sek naaid troch de boargerynfiltrant mei de koade A-4110. "Ik wilde dit niet. Hij heeft mij steeds benaderd. Je moet je doodschamen!" ropt er nei offisier fan justysje Henk Mous.

Justin kaam yn 2018 A-4110 tsjin op de fyts. Se praten wat, om't se inoar in skoft net sjoen hienen. Der wie neat oan de hân, ferklearret Justin. "Ik kende hem uit de kroeg. Hij had mij wel eens geprobeerd een schilderij te verkopen, een Jopie Huisman. Ik wilde dan wel met hem naar Workum om te kijken of het echt was maar dat was dus niet zo."

Wa begûn it kontakt?

Dêrnei kaam de fraach: "Doe je nog wel eens wat?" Mar wa stelde de fraach? Wie it A-4110 dy't sa besocht om wat út te lokken? Of wie it Justin, dy't tocht dat er in hanneltsje hie? A-4110 is net by de saak en kin der net oer ferklearje.

Justin is helder: "Hij begon. Hij nam steeds het initiatief." Dat docht foar in part ek wol bliken út de sitting sels en wat der út it dossier komt. De advokaten fan Justin sitearje út it dossier dat it kear op kear A-4110 wie dy't kontakt lei. Dy belle Justin of gong by him del yn syn bakkerij.