Njoggentich bewenners mei demintens ferhúzje: "Jippie!"

Jabikshof bestiet út twa wenblokken mei elk trije wenningen en dêryn twa teams. De teams mei elk acht bewenners hawwe in mienskiplike wenkeamer en keuken en eigen studio's op de boppeflier mei toilet en dûs. In lange serre sjocht út op in grutte tún en alles hat in húslike sfear.

De earste reaksjes fan de bewenners binne posityf, seit teamlieder Mieke de Gorter. "Toen we onze eerste bewoners hier ontvingen zeiden we: u bent de allereerste bewoner van het nieuwe Jabikshof. Die bewoner zei toen: jippie!"