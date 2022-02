Amelanner kardinaal Johannes de Jong krijt postúm Yad Vashem-ûnderskieding

Op It Amelân binne se grutsk op de postume ûnderskieding foar De Jong en op wat hy foar de minsken betsjut hat, seit Roep. "Der is in skoalle nei him ferneamd, der is in stânbyld fan him. It hûs dêr't hy opgroeid is, de bakkerij, stiet der ek noch altyd en ek it biskopshûs op It Amelân, dêr't hy faak kaam as er mei fakânsje wie."

Neffens Roep hat de Amelanner kardinaal hiel wichtich west foar de koers fan de katolike tsjerke yn Nederlân. "Echt in moreel kompas."

De ambassadeur fan Israel yn Nederlân sil de Yad Vashem-ûnderskieding letter dit jier útrikke oan in famyljelid fan kardinaal De Jong.