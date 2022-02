Publikaasje belestingsifers bringt Harns yn rep en roer

Wethâlder Harry Boon wie ek bot fernuvere doe't er it berjocht lies. Op in kaartsje yn de krante wie de gemeente djipread kleure en stie it boppe-oan yn de top 10 fan de gemeenten dêr't de belestingen it meast tanamen. Mar dat is neffens de wethâlder net wier.

Boon: "Toen ik het vanmorgen las, schrok ik me een hoedje, want wij koketteren graag met het feit dat wij als Harlingen de goedkoopste gemeente van Fryslân zijn."

Toeristen betelje eilânparkearjen

It sifer is neffens de gemeente Harns ferkeard ynterpretearre. De ynkomsten út heffingen binne folle heger wurden, omdat Harns it eilânparkearjen sûnt koart sels yn behear hat. De parkearjilden fan toeristen komme dus by de begrutting fan de gemeente. Dat wurdt dus net troch de Harnzers betelle.

Ek de haadekonoom fan it CBS, Peter Hein van Mulligen, seit dat it net kloppet wat der yn De Telegraaf stiet. It parkearjen stie earder op in oare post fan de begrutting fan de gemeente. No stean se dus yn de begrutting by de belestingen en liket it dat dy hiel bot omheech gien binne.