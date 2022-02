Wini Weidenaar wint Fryske Vrouw in de Media Award 2021: "Dûbeld grutsk"

Weidenaar hat har yn 2021 neffens 25 prosint fan de 30.000 stimmers it bêste yn de media profilearre. Neffens de stimmers hat se each foar wat omtinken freget en wichtich is, en wit se dat om te setten yn aksje. Weidenaar is neist ûndernimmer ek belutsen by ferskate maatskiplike projekten, sa as Kamp Morra.