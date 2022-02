Dochs fysike iepen dagen foar groep 8: "Dat gefoel krije je net op skerm"

De ûnderwiisynstelling organisearre net allinne digitale iepen dagen, lykas ferline jier, mar ek wer echt yn de skoalgebouwen. "Dêr hiene wy ek al op hope", fertelt teamlieder Roelof Dijkstra fan de lokaasje yn Burgum.

Oant twa wiken lyn wie it team fan de middelbere skoalle yn Burgum der noch fanút gien dat de iepen dagen wer folslein digitaal wêze soene. De ferromming fan de coronaregels soarge lykwols foar mear romte. Yn koarte tiid sette de skoalle woansdei in fysyk programma yn 'e stegers.

Hoewol't âlden noch net wolkom wiene op skoalle, koene de basisskoalbern út groep 8 wol yn de lokalen terjochte.

"Fysyk ûnderfine"

"Wy fine de sfear op ús skoalle altyd hiel wichtich", seit Dijkstra. "Dat learlingen en âlden hjir binnen komme en tinke: dit fielt goed. Dat kin allinne mar as je dat fysyk ûnderfine, en net efter in skerm. Gelokkich koe it no ûnder betingsten wol trochgean."