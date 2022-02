Cambuur en Hearrenfean dogge mei oan supportersaksje #stadionsvol

Op dit stuit mei mar in tredde fan in stadion fol sitte, mar neffens it kollektyf draait fuotbal just om it spyljen foar publyk. Supporterscollectief Nederland is in gearwurking tusken de supportersferieningen yn de eare- en earste divyzje.

"Fuotbaljen foar lege of foar it grutste part lege tribunen is sfearleas, net nedich en kostet in soad jild", sa skriuwe de fuotbalklubs. Sy binne fan miening dat der hast gjin besmettingen plakfine yn stadions. Elts hat in QR-koade nedich om binnen te kommen en minsken sitte bûtendoar.