Ljouwerter bedriuw dat liedingen ynspektearret meast ynnovatyf yn Fryslân

De priis is foar de hûndert bêste bedriuwen op it mêd fan ynnovaasje. Acquaint einige lanlik op it 18e plak en yn Fryslân op it 1e plak.

Ynspeksje

It bedriuw hat in spesjale technyk ûntwurpen mei in skomprop, dy't mei druk troch liedingen pompt wurde kin en data sammelet. "Wy ynspektearje drink- en ôffalwetterliedingen, dy binne faak al lang lyn oanlein. Yn koarte tiid, dus dat betsjut ek dat sy yn koarte tiid wer ferfongen wurde moatte", leit direkteur Rudy Dijkstra út.