Oanpak Hegewiersterfjild smyt fûgels en in twaddehâns útsjochtoer op

It opknappen fan it gebiet is in saak fan de lange azem. "Wy binne al fan 2015 ôf dwaande om it Hegewiersterfjild op 'e nij yn te rjochtsjen", seit boskwachter Hanneke Wijnja.

Mar it smyt wol wat op: "Wy sjogge in tanimming yn fûgels. Dit gebiet is echt wol wichtich foar har. It leit njonken de Waadsee en it is by heechwetter fan belang foar fûgels om te rêsten. It is in flechtplak. Mar it is likegoed foar Waad- as greidefûgels wichtich."

Fûgelflechtplak

In tal perselen lânbougrûn binne ôfgroeven en dêr binne op 'e nij groppen werombrocht. "De wetterstân is ek omheech kaam, sa't it gebiet wer oantrekliker wurdt foar greidefûgels", seit Wijnja.