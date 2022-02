Grien Manifest: "Opsterlân moat natuer better beskriuwe en behâlde"

It bermbehear soe de gemeente mear ekologysk oanpakke kinne, tinkt Van der Graaf. "Je kunt ook stimuleren dat mensen tegels eruit halen, je kunt zorgen dat er meer bomen komen om hittestress te voorkomen en CO2 op te vangen."

De ikeprosesjerûp soe op in duorsume wize oanpakt wurde moatte, ynwenners soene koarting of stipe krije moatte om natuerynklusyf te bouwen en wettergongen en tsjerkepaadsjes soene beskerme wurde moatte.

Ulesprong

De oergong tusken natuer en lânbou soe better kinne, tinkt sy. It grien is tefolle fersnipele, der misse ferbiningen tusken de gebieten.

Van der Graaf nimt bygelyks de buorskip Ulesprong as foarbyld, by De Tynje. Sy wiist op De Lytse Deelen, in natuergebiet.

"Aan deze kant is een belangrijk weidevogelgebied, maar draai ik mij om dan zie ik aan de andere kant monucultuur met Engels raaigras, zoals we dat helaas als samenleving geconstrueerd hebben. In het voorjaar stikt het in het natuurgebied nog van de grutto's, kieviten en tureluurs, maar aan de overkant is niets te zien."