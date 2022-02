Ferline jier troch corona noch minder bûtenlânske toeristen as yn 2020

It oantal bûtenlânske toeristen dat yn 2021 in besite brocht oan Nederlân is noch leger as yn it earste coronajier, jout it Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen oan. Ferline jier wiene der sa'n 6 miljoen ynternasjonale gasten. Dat is 14 persint minder as yn 2020.

Neffens it buro moat it ynternasjonale reisferkear op gong komme. Yn it meast geunstige gefal sil Nederlân dit jier 12 miljoen bûtenlânske toeristen wolkom hjitte.