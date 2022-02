24 covidpasjinten yn Fryske sikehûzen | Europeeske Kommisje wol coronareispas ferlingje

Foar de twadde kear dizze wike binne der yn 24 oeren mear as 200 nije pasjinten mei corona opnaam op de ferpleechôfdielingen fan de Nederlânske sikehûzen. Dat docht bliken út de lêste sifers fan it Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).



Tiisdei kamen der 237 nije coronapasjinten by op de ferpleechôfdielingen. Fan woansdei op tongersdei gie it om 201 nije opnamen. Yn totaal lizze der no 1168 minsken mei corona in de kliniken. Om't yn de ôfrûne 24 oeren in protte minsken op de ôfdielingen wer nei hûs gean mochten, is de besetting yn ferliking mei woansdei tanaam mei 11 coronapasjinten.



Meiwurkers fan de ic's fersoargje op it stuit 218 pasjinten mei corona. Dat binne der trije mear as woansdei. Der waarden 16 nije pasjinten opnaam op de ic's, mar om't der in soad minsken nei hûs mochten of fanwegen ferstjerren, nimt de besetting op de IC's wat minder rap ta.



Yn totaal lizze der no 1368 coronapasjinten yn de sikehûzen. It tal pasjinten mei covid nimt de lêste tiid wer ta. It LCPS hâldt lykwols net by oft de minsken it coronafirus pas yn it sikehûs krige ha, of dat se fanwegen de besmetting mei corona opnaam binne.