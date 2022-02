Rjochtbank begjint oan Vidar-saak: Fryslân spil yn ynternasjonale drugssaak

Wat is de Fryske konneksje?

Koart nei it oanhâlden fan de Finske man hawwe santjin ynfallen west yn ûnder oare Ljouwert, Harns, Surch, Noardburgum en Westergeast, dêr't acht Friezen by oppakt binne. By de ynfallen waard beslach lein op fjouwer fjoerwapens mei byhearrende munysje, boksbûgels en pepperspray. In oantal wapens waard fûn yn in plestik tonne yn 'e grûn. Letter waarden noch mear fertochten oanhâlden.

Hat de plysje noch mear fûn?

By it trochsykjen van hûzen binne ûnder oare 16 blokken hasj, 300 himpplanten en lytse partijen speed, kokaïne, ghb en xtc yn beslach naam. Dêrneist is materiaal fûn dêr't drugs mei produsearre wurde kin. Fierder hat de plysje beslach lein op in hûs mei in wearde fan 350.000 euro, in auto fan sa'n 100.000 euro, djoere horloazjes en hast 100.000 euro oan kontant jild.

Wa is A-4110?

Justysje hat yn de saak fiif ynfiltranten ynset, ûnder wa twa boargers. Dêr wie tastimming foar jûn troch minister fan Justysje Fred Grapperhaus. De ynfiltranten ha ûndersyk dien nei de leden, kontakten en aktiviteiten fan de Hells Angels yn Fryslân. Ien fan de ynfiltranten wie in eks-krimineel. De identiteit fan dizze ynfiltrant wurdt ôfskerme om de man te befeiligjen en wurdt dêrom A-4110 neamd. It Iepenbier Ministearje neamt de ynset fan de ynfiltranten krúsjaal foar it sukses fan it ûndersyk.