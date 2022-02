Kolleezje Súdwest-Fryslân wol 7 miljoen jaan foar mûnen Nij Hiddum-Houw

Wynpark Nij Hiddum-Houw is noch yn oanbou. It giet om it park by de Ofslútdyk, tusken Koarnwert, Wûns en Surch. Dêr komme njoggen wynturbinen fan 177 meter heech dy't 16 âldere en lytsere mûnen ferfange moatte. Oan de ein fan 2022 of begjin 2023 moat it park klear wêze.

Fiif mûnen falle ûnder de fennoatskip Gooyum Houw, de oare fjouwer binne fan enerzjyleveransier Vattenfall. Dy lêste partij wol de oandielen yn it park ferkeapje.

7 miljoen fan de gemeente

It kolleezje fan Súdwest-Fryslân wol dêr wol twa mûnen fan oernimme. Dêrfoar moat 7 miljoen euro reservearre wurde. De bedoeling fan it kolleezje is dat de opbringsten te'n goede komme oan projekten yn de mienskip.