Fryske aksje tsjin 'krypto-fassisme' yn oanrin nei gemeenteriedsferkiezingen

Mei in spandoek mei de tekst 'Respekt foar eltsenien, stop rasisme en fassisme' en flyers wol de aksjegroep stimmers warskôgje foar partijen as Forum voor Democratie (FVD) en de PVV. De aksjes wurde stipe troch Het Actiefonds, in organisaasje dy't oer de hiele wrâld aktivisten stipet.

'Krypto-fassisme'

Dy partijen binne neffens AFA Fryslân nammentlik 'krypto-fassistysk'. Reimer van Ruiten, mei-oprjochter fan AFA Fryslân, leit út dat dêrmei bedoeld wurdt dat de partijen 'bedekt fassistysk' binne: de partijen fertoane skaaimerken fan it fassisme, mar bedekke dy.

Skaaimerken dy't Van Ruiten neamt, binne bygelyks it hawwen fan in sterk nasjonalistysk karakter en it ferhearlikjen fan de eigen kultuer, it hantearjen fan frjemdlingehaat en it sûnder mear diskriminearjen fan oare religieuze oertsjûgingen, kultueren en sels rassen, en it útsluten fan befolkingsgroepen.

Yn aksje komme

AFA Fryslân brûkt de term 'krypto-fassisme' om't de partijen neffens harren oan dy skaaimerken foldogge. Neffens Van Ruiten is AFA Fryslân streekrjocht tsjin alle foarms fan rasisme en fassisme en fiert dêrom aksje tsjin groepen dy't dy skaaimerken fertoane.

Van Ruiten seit dat de linkse partijen de lêste jierren in soad lizze litten hawwe. Dêrtroch hat rjochts mear ynfloed en oanhing krigen. It is neffens him oan de linkse partijen om dat op te lossen.

Net mei iens

Albert van Dijk, listlûker fan FVD Achtkarspelen, is it net mei Van Ruiten iens. Neffens him is it just goed om grutsk te wêzen op je ôfkomst en de regio dêr't je wei komme en binne der ek genôch kenmerken fan fassisme dêr't de FVD net oan foldocht. Fassisme giet nammentlik faak gear mei it brûken fan geweld, wat by de partijen net it gefal is.