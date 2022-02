'Konflikt oer De Skalm yn Stiens hat Ljouwert in ton koste'

It bestjoer en de gemeente binne al lange tiid yn ûnderhanneling oer in ferhuzing fan it hjoeddeistige doarpshûs nei it âlde gemeentehûs yn Stiens. Dy ûnderhannelingen rûnen sa stroef, dat der in bemiddeler ynset waard. Mar dy joech de opdracht ferline moanne wer werom. Ek it doetiidske bestjoer stapte op.

In spesjale gearkomste woansdei moast dúdlik meitsje wêr't it alle kearen misgiet yn de ûnderhannelingen. Dat barde op inisjatyf fan de ChristenUnie, FNP en Lijst058 dy't opheldering oer it konflikt wolle.