Museum Huis Doorn keapet eigendommen fan Mata Hari

Under de sieraden is in sulveren pols- en ankelbân, bedoeld foar in dûnseres. "Mata Hari zal die hebben gedragen tijdens één van haar optredens", seit it museum yn de provinsje Utrecht.

Der binne ek in bloedkoralen kollier, twa hierklemmen, in sulveren skuongasp en Frysk sulverbestek.

Ien fan de bekendste Nederlanners út de Earste Wrâldoarloch

Museum Huis Doorn is, útsein it eardere ballingsoarde fan de Dútske keizer Wilhelm II, ek in plak fan oantinken oan de Earste Wrâldoarloch yn Nederlân. "Mata Hari behoort tot de bekendste Nederlanders uit de Eerste Wereldoorlog. Daarom passen haar sieraden in onze collectie", fynt it museum.

It guod is oankocht foar de fêste tentoanstelling oer it neutrale Nederlân yn de Earste Wrâldoarloch. "De huidige tentoonstelling hierover zal de komende jaren worden vernieuwd."

Persoanlik guod feild

Ein ferline jier kaam der ek al guod fan Mata Hari ûnder de hammer. Dy kolleksje mei persoanlik guod waard feild foar 5.205 euro. It Fries Museum kocht in pjuttefoto foar 950 euro.