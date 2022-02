Offalbelied Tytsjerksteradiel sukses: grize kliko's grôtfol, mar skieden giet better

Uteinlik wol de gemeente, krekt as de rest fan Nederlân, nei in folslein sirkulêre ekonomy ta. Dêrfoar is it stribjen nei 30 kilo restôffal de persoan yn it jier noch mar in tuskenstap.

De fraach is lykwols yn hoefier't dy tuskenstap realistysk is. "Ik snap wel dat andere gemeenten die doelen streng vinden", seit Bouwman. "Toch denk ik wel dat het haalbaar is. Inwoners moeten daar iets voor doen, gemeenten moeten een steentje bijdragen en het rijk. Zij moeten in gesprek gaan met de verpakkingsindustrie en retailsector. We moeten ervoor zorgen dat die plastic verpakkingen veel minder worden."