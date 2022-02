Plysje krijt ferskate brûkbere tips oer wenningoerfal yn Ljouwert

Op 11 jannewaris moast in bewenster fan de Waling Dijkstrastrjitte ûnder bedriging fan in mes har pinpas en pinkoade ôfjaan. Koart dêrnei waard mei de pas jild pind by in automaat yn Ljouwert.

Yn it programma waarden bylden sjen litten fan de man dy't it jild pinde. De plysje meldt dat de ynkommen tips brûkber binne, mar dat mear tips wolkom binne.