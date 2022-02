Plestik, seewier en deade fûgels by Ferwert: Wetterskip Fryslân rommet op

Wylst de wyn noch mei in flinke gong oer de dyk raast, rommet it Wetterskip alle resten fan stoarm Corrie op. Mei in grutte kraan wurdt al it gers en seewier op ien bulte skood.

"Wy komme eins fan alles tsjin", seit Hendrik Fennema fan it Wetterskip. Mei in heafoarke hellet er de lêste bytsjes by it tried fuort. "Alles wat yn see smiten is, komme wy wer tsjin."